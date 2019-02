Abel garante que o melhor do Braga "está para chegar"

Abel Ferreira cita Mariza, de forma consciente ou não, para salientar que ainda espera mais da temporada do Sporting de Braga. O treinador arsenalista acredita que o melhor da sua equipa "está para chegar".

O Braga foi alvo de várias críticas, após perder por 3-0 com o Sporting. Um jogo sobre o qual Abel não quer falar e que pretende ultrapassar.

"Não consigo controlar as críticas, só o que fazemos. Olhamos para o caminho que se tem percorrido. O nosso desafio é fazer melhor do que na época passada e, quando chegar a maio, teremos o que merecemos. Até lá, temos de continuar a jogar para vencer e encontrar caminhos que ainda não foram navegados. Acreditamos que o melhor de nós ainda está para chegar. Nós estamos a fazer melhor que na época passada", assinalou o técnico, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Comparações são para os treinadores anteriores



Também por isso, Abel recusa comparar a sua equipa do Braga com as de outros treinadores. O técnico só pensa em "ser todos os dias melhor":

"Não no comparamos com ninguém. Esse é o nosso segredo. O resto, perguntem a esses treinadores, como Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira, Paulo Fonseca, Domingos Paciência. Leio essas opiniões, tiro as minhas ilações mas não nos comparamos a ninguém. Todos os dias queremos ser melhores, porque ambição e vontade não falta a esta equipa."



Na 23.ª jornada do campeonato, o Braga terá pela frente o Belenenses, "uma equipa versátil que no jogo tem diferentes 'nuances' táticas".

"Vamos encontrar uma equipa muito bem organizada, com identidade e que sabe bem o que faz com e sem bola. Estamos alerta e vamos entrar agressivos, intensos e dar o melhor de cada um de nós", frisou Abel.

O Braga está no terceiro lugar do campeonato, a cinco pontos do líder, o FC Porto, e a quatro do segundo classificado, o Benfica. Na sexta-feira, às 19h00, recebe a primeira das 12 finais que restam. O Braga-Belenenses terá informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.