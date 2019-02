Sérgio Conceição não fala mesmo de arbitragem. "Sou homem de uma palavra só"

Sérgio Conceição prometeu que não falaria de árbitros até ao final do campeonato e está apostado em manter a palavra.

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, insinuou que os adversários seriam motivados pelo Benfica a lesionar os jogadores mais importantes dos campeões nacionais. Seja isso ou não verdade, Sérgio Conceição tem vários titulares no "estaleiro". Contudo, recusou-se a comentar a teoria do diretor de comunicação do clube.

"Não tenho de comentar a opinião do departamento de comunicação. Mas falar de faltas a mais ou a menos, daquilo que envolve a equipa de arbitragem, não vou comentar. Até ao final da época não vou comentar. Eu sou um homem de uma palavra só. Não vou comentar", assegurou.

O FC Porto tem os três principais pontas-de-lança de fora. Marega e Aboubakar estão lesionados, enquanto Soares viu o quinto cartão amarelo diante do Vitória de Setúbal, pelo que não poderá ir a Tondela.



Também falta Brahimi, que está lesionado, pelo que o FC Porto terá de jogar com uma frente de ataque quase completamente renovada. Apesar das vicissitudes, Sérgio Conceição não chora as ausências.

"Temos de olhar para as soluções que temos e formar o onze que nos dê mais garantias. Gostava de contar com os jogadores lesionados, infelizmente não é possível. Há ciclos assim. Aqui, por coincidência, foram os mais utilizados na frente de ataque. Temos de arranjar soluções. É para isso que me pagam", salientou, revelando que Brahimi "ainda não está a 100%". "Vamos ver até à hora do jogo se pode estar no banco ou ser opção para jogar de início", acrescentou.

Os dragões tentam manter intacta a liderança para o clássico na sexta-feira, às 21h15, no Estádio João Cardoso. O Tondela-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.