Viagens de deputados com decisão até ao 25 de Abril

O presidente do Parlamento pede que o grupo de trabalho que está a analisar as despesas e reembolsos de viagens de deputados termine definitivamente a sua missão até ao feriado do 25 de abril e que exista um entendimento entre as bancadas até ao final de março.

Eduardo Ferro Rodrigues fez este pedido na conferência de líderes que decorreu esta quinta-feira de manhã, na qual o presidente do grupo de trabalho, o socialista Jorge Lacão, fez um ponto de situação sobre o que já foi feito.

Neste momento, segundo relato feito aos jornalistas feito pelo secretário da mesa Duarte Pacheco, "está tudo a ser trabalhado", todas as contribuições estão em análise, relativamente às "deslocações dos deputados das ilhas, deslocações para trabalho político, moradas, as recomendações do Tribunal de Contas".

Feito o ponto de situação, o coordenador do grupo de trabalho, Jorge Lacão, não terá, para já, dado resposta ao apelo feito pelo presidente do Parlamento sobre o calendário de fim de trabalhos, e os líderes parlamentares não discutiram nesta reunião esta matéria.

A criação do grupo de trabalho, por proposta do Conselho de Administração do Parlamento, foi decidida numa reunião extraordinária da conferência de líderes parlamentares, em 5 de Dezembro, convocada para discutir o tema das despesas e reembolsos de viagens e a polémica com presenças falsas registadas em sessões plenárias por alguns deputados.

Em causa está a duplicação de apoios estatais ao transporte entre o continente e as ilhas aos deputados, além de outras práticas no reembolso de despesas por viagens e deslocações.