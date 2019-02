Faltam 12 finais ao FC Porto até ao final do campeonato

Sérgio Conceição admite que o FC Porto tem 12 finais para disputar no campeonato, até ao fim da época, e que terá de começar por ganhar já a primeira, diante do Tondela, para se manter em posição favorável.

A deslocação a Tondela é o primeiro de quatro jogos de dificuldade elevada que o FC Porto enfrentará num curto espaço de tempo: depois da visita aos beirões, terá de receber o Braga, para as meias-finais da Taça de Portugal, o Benfica, para o campeonato, e a Roma, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Estes quatro jogos são importantes, até porque, à medida que se avizinha o fim da época, todos os jogos acabam por ter um peso grande. São muito importantes, mas não decisivos, porque não nos deixam arredados de nada. Menos o da Roma, claro. Mas olhamos para eles como finais. São jogos de seis pontos, três pontos que se ganha e três pontos que o adversário perde", assumiu o técnico do Porto, esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela.

No campeonato, o FC Porto está na liderança, mas com apenas um ponto de vantagem. Faltam 12 jogos para o final: "Temos 12 finais e, por serem finais, há sempre essa dificuldade. Cabe-nos encontrar o caminho para ultrapassar essas dificuldades."

A equipa técnica do FC Porto está ciente das características do Tondela, pelo que "não há surpresa". Sérgio Conceição destacou que o importante é a sua equipa perceber o que tem de fazer "para ultrapassar o adversário e ganhar os três pontos".

Os dragões tentam manter intacta a liderança para o clássico na sexta-feira, às 21h15, no Estádio João Cardoso. O Tondela-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.