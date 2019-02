Aeroporto de Dublin encerrado por causa de um drone

As operações de voo no aeroporto de Dublin foram temporariamente suspensas devido ao avistamento confirmado de um drone nas imediações da aerogare.

"Os passageiros devem entrar em contato com o site das suas companhias aéreas para atualizações de voos. Publicaremos as atualizações quando elas estiverem disponíveis", disse o aeroporto de Dublin, na sua conta no Twitter.

O voo de drones nas imediações do segundo aeroporto mais movimentado da Grã-Bretanha, Gatwick, em Londres, provocou 36 horas de caos em dezembro. Já na passada semana, as operações no Aeroporto Internacional de Dubai estiveram suspensos por algumas horas, pela mesma razão.