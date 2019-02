Homenagem a Elvis. Português quer ser “rei do rock” em concurso mundial

O português António Carlos Coimbra foi o grande vencedor de um concurso de homenagem a Elvis no Reino Unido, que lhe permitirá competir com os melhores sósias do rei do rock no campeonato mundial do género, no Tennessee, em agosto.

O evento, que decorreu em Bristol este fim-de-semana, contou com 26 artistas internacionais, todos com o mesmo objetivo: vencer a única competição britânica oficial de acesso ao Images of the King World Championship, um concurso de sósias de Elvis, que já vai na sua 32.ª edição.

À BBC, os organizadores do evento em Bristol explicaram a escolha do português, garantindo que António foi “fantástico” a nível vocal. “Ele é um cantor muito bom e estamos felizes por nos representar no campeonato mundial”.

Para além da possibilidade de competir pelo título mundial do género, António Carlos Coimbra ganhou ainda um troféu e um prémio de mil dólares (cerca de 881 euros).

“Ainda não sei se isto é um sonho”, garantiu António, no Facebook, agradecendo o apoio dos amigos e de quem “mantém viva a memória do Rei”.