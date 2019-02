PSG rescinde com Lassana Diarra

Lassana Diarra acertou a rescisão de contrato com o Paris Saint-Germain. O internacional francês, de 33 anos, não fazia parte dos planos de Tuchel e antecipou o final da relação com o clube, que terminava em junho.

Diarra estava no Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, no início da época passada, quando reforçou o PSG. Fez 15 jogos. Esta temporada foi utilizado em apenas quatro ocasiões.

O médio acrescentou mais um nome de um grande clube a um currículo que já conta com passagens por Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Marselha. Diarra também jogou no Le Havre, no Portsmouth e no Anzhi.