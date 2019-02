Anunciada contratação de mil funcionários para as escolas

O Ministério da Educação vai contratar mais mil funcionários para as escolas, anunciou esta quinta-feira a secretária de Estado Adjunta e da Educação, entrevistada no Fórum TSF.

"Vamos já hoje autorizar – e isto está a ser trabalhado com as Finanças há algum tempo – a contratação de mil assistentes operacionais para as escolas portuguesas. Mais mil assistentes operacionais", anunciou.

De acordo com Alexandra Leitão, os novos contratados vão assinar um contrato de trabalho por tempo indeterminado.

“Não estamos a falar nem de tarefeiros nem de contratos a tempo parcial. Estamos a falar de pessoas que entrarão nos quadros da função pública em contrato por tempo indeterminado”, sublinhou.

A medida surge depois muitas e repetidas queixas das escolas por falta de funcionários suficientes para as necessidades e depois de, em setembro, o ministro da Educação ter anunciado a integração de 2.700 funcionários.

"Chegam agora 200 novos assistentes operacionais às escolas", revelou Tiago Brandão Rodrigues durante o debate parlamentar de dia 21 de setembro de 2018,

marcado pela contagem do tempo de serviço congelado dos professores e a falta de funcionários.

Quanto à integração dos 2.700 funcionários, são pessoas que já estavam a trabalhar nas escolas, no âmbito do programa que pretende regularizar os vínculos precários na função pública (PREVPAP), explicou o ministro.