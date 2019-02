João Sousa eliminado na variante de pares do Rio Open

João Sousa e Cameron Norrie foram eliminados na 1ª ronda do torneio de pares do Open do Rio de Janeiro, no Brasil. A dupla luso-britânica perdeu com os brasileiros Thomaz Bellucci e Rogério Dutra, por 2-6, 6-3 e 10-4. Sousa e Norrie tinham passado pelo "qualifying" para estar no quadro principal.

O número um nacional, 40 do "ranking" ATP, continua em prova em singulares, onde é o único cabeça-de-série ainda em competição. Os grandes favoritos, Dominic Thiem e Fabio Fognini, foram eliminados logo na 1ª ronda e os outros cabeças-de-série também não resistiram.

Sousa é, em teoria, o maior candidato a vencer o torneio brasileiro de categoria ATP 500. O seu adversário, na 2ª ronda, é o norueguês Casper Ruud, 133 do "ranking" mundial.