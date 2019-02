Dois mortos em tiroteio numa obra em Munique

Duas pessoas morreram num tiroteio numa obra na cidade de alemã de Munique.

De acordo com a porta-voz da polícia, citada pela agência Reuters, presume-se que um dos mortos terá sido o atirador.

"Não há perigo para as pessoas", garante a porta-voz Sven Mueller.

Para já, não são conhecidas as razões para este incidente, mas as autoridades afastam a hipótese do acontecimento estar relacionado com atos de terrorismo.