Novas da Liga Europa

O lançamento dos jogos de Benfica e Sporting na Liga Europa está em grande destaque nos três jornais desportivos portugueses, com direito a três manchetes.

"Duplo impacto", escreve "O Jogo". João Félix e Bruno Fernandes são cabeças de cartaz no ataque aos "oitavos" da Liga Europa. O Sporting joga em Villarreal, a partir das 17h55. O Benfica recebe o Galatasaray às 20h00.

"Volta e reviravolta", lê-se no jornal "A Bola". Das águias espera-se mais do mesmo, depois da vitória, por 1-2, na Turquia. Aos leões pede-se o que nunca foi feito, após a derrota, em casa, por 0-1.

"Haja alegria", apela o "Record". Benfica e Sporting à procura da felicidade na Liga Europa. Os dois jogos da Liga Europa têm transmissão, em direto, na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

As primeiras dos jornais têm "salpicos" de mercado. Rúben Dias está na mira do Atlético de Madrid e Jorge está de regresso ao FC Porto, depois de Sérgio Conceição o ter afastado da equipa principal.

Marega está a ser tratado na China. SAD do Braga decide se Raúl Silva joga no Dragão. Terça-feira é a data limite para apresentar recurso com efeito suspensivo do castigo.

O jornal "O Jogo" disponibiliza, ainda, uma entrevista a Alfred Schreuder, ex-treinador do Twente, sobre a evolução de Corona, antigo jogador do clube holandês.