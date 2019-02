Usamos 466 sacos de plástico por ano. Há um supermercado que vai deixar de os vender

O Lidl Portugal vai deixar de vender sacos de plástico em todas as suas lojas no mercado português até final do ano, medida que será faseada e arranca em maio na região Norte.

Com esta decisão, a cadeia de supermercados vai deixar de vender 25 milhões de sacos de plástico - compostos por 80% de material reciclado e 100% recicláveis desde 2015 e comercializados a 10 cêntimos cada -, o que representa uma "faturação de cerca 2,5 milhões de euros" anuais.

"Desta forma, o Lidl torna-se na primeira empresa do setor de retalho alimentar, em Portugal, a tomar esta medida", refere a cadeia de supermercados de origem alemã, em comunicado.

"Como alternativa aos sacos de plástico, a empresa disponibilizará aos seus clientes sacos de papel em dois tamanhos, médio e grande, vendidos a 10 e 14 cêntimos respetivamente, com 60% a 70% de pasta de papel reciclada na sua composição e certificação FSC Misto (embalagens provenientes de fontes responsáveis)", acrescenta. Além destes, continuará "a oferecer os sacos de ráfia, com 60% do material reciclado e vendidos a 50 cêntimos".

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), "cada português utiliza, em média, 466 sacos de plástico por ano, e esta medida corresponderá a menos 675 toneladas de plástico no ambiente", por ano.



Entre os objetivos assumidos pelo Lidl Portugal, contam-se, além da descontinuação da venda de artigos de plástico descartáveis - medida que evitará a entrada no circuito de 12,5 milhões de copos e cinco milhões de pratos de plástico descartável por ano -, ações como a substituição de embalagens de plástico por embalagens de cartão nos têxteis e a mudança do eco-design das embalagens dos frutos secos e cápsulas de café - que se traduz numa redução de cerca de 13% de plástico usada por embalagem nos frutos secos e cerca de 74 toneladas de plástico nas cápsulas de café.