Incêndio no Bangladesh. "Vi a rua cheia de carros e riquexós, tudo em chamas"

Pelo menos 70 pessoas morreram num incêndio que deflagrou na quarta-feira à noite na zona antiga de Dhaka, a capital do Bangladesh. É o mais recente balanço da tragédia, feito por oficiais dos bombeiros, citados pela agência Reuters.



A mesma fonte admite que o número de vítimas mortais pode ainda aumentar, uma vez que as operações de busca ainda continuam.

Há ainda registo que quase 50 feridos, dos quais pelo menos 12 foram levados para o hospital em estado considerado grave.

As chamas tiveram início num edifício residencial que também era utilizado para armazenar produtos químicos. O fogo propagou-se a quatro prédios vizinhos provocando uma tragédia de grandes dimensões.

O dono de uma loja que ficou destruída pelas chamas conta à agência France Press que só escapou porque teve de ausentar-se da loja para ir à farmácia. "Estava na farmácia quando ouvi uma grande exploão. Olhei para trás e vi a rua cheia de carros e riquexós, tudo em chamas. Chamas em todo o lado", descreve Haji Abdul Kader.

O combate ao incêndio no bairro antigo de Chawkbazar foi dificultado pela falta de bocas de incêndio e pela dificuldade de acesso numa zona com ruas estreitas. Cerca de 200 bombeiros estiveram no combate às chamas durante mais de cinco horas para tentar evitar a propagação das chamas numa área onde, de acordo com as autoridades, vivem mais de três milhões de pessoas.



As regras de segurança nos edifícios raramente são respeitadas no Bangladesh. Todos os anos centenas de pessoas morrem em incêndios ou derrocadas de prédios. Em 2013, mais de 1.100 trabalhadores têxteis morreram no colapso de uma fábrica.

[notícia atualizada às 10h10]