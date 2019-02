FC Porto vence Benfica no hóquei em patins

O FC Porto venceu em casa o Benfica, por 5-3, em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, mantendo a liderança da prova, com mais nove pontos do que os 'encarnados', que ocupam o quarto lugar.

Com este resultado, o FC Porto passou a somar 43 pontos, conservando um de avanço sobre a Oliveirense e Sporting, campeão nacional, que esta quarta-feira venceram os seus compromissos, perante Sporting de Tomar (4-2) e Valongo (9-1), respetivamente.

17ª Jornada

FC Porto 5-3 Benfica

Oliveirense 4-2 Sporting Tomar

Sporting 9-1 Valongo

Classificação

1- FC Porto 43 pontos

2- Oliveirense 42

3- Sporting 41

4- Benfica 32

5- OC Barcelos 31

6- Riba d'Ave 21

7- HC Braga 21

8- Juventude de Viana 20

9- Valongo 18

10- Turquel 16

11- Paço de Arcos 14

12- Oeiras 14

13- Sporting de Tomar 11

14- Marinhense 10