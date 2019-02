Samsung apresenta primeiro smartphone 5G, que também é dobrável

O Galaxy Fold vem com um écran de 4.6 polegadas, que desdobrado cresce para 7.3 polegadas.

O novo telemóvel com assinatura da multinacional sul-coreana vai estar à venda a partir de 26 de abril, revelou a empresa num evento realizado esta quarta-feira em São Francisco, nos Estados Unidos.

A Samsung anuncia o lançamento do seu primeiro smartphone 5G. O Galaxy Fold é dobrável e custará cerca de 1,760 euros.

Com o lançamento dos dispositivos 5G, em versão dobrável e rígido, a Samsung antecipa-se aos rivais Apple e Xiaomi. Estarão disponíveis a partir do verão, mas apenas poderá ser utilizado num número limitado de redes que já disponibilizam 5G.

O maior fabricante mundial de telemóveis desenvolveu novos processos de fabrico para a dobradiça e para o écran flexível do Galaxy Fold, de forma a que possa ser aberto e fechado pelo utilizador centenas de milhares de vezes durante o seu tempo vida do telemóvel.

No evento realizado esta quarta-feira em São Francisco, a Samsung também apresentou versões atualizadas dos smartphones da gama Galaxy, com novas câmaras e com uma versão para rede 5G.

O Galaxy S10 vai estar à venda já a partir de 8 de março – à exceção da versão 5G.

O S10+ custa mil dólares e o S10 chega ao mercado com o preço de 900 dólares. Para quem não quer gastar tanto dinheiro, há o mais pequeno S10e, que terá um preço de 750 dólares.

O S10 é, sem dúvida, o smartphone mais inovador alguma vez produzido pela Samsung, escreve a edição online da revista “Wired”.

Com uma quota de mercado de 19%, a Samsung é o líder do mercado mundial de smartphones, seguida da Huawei e da Apple, com 13% e 12%, respetivamente.