Conheça os 19 eleitos de Lage

O treinador do Benfica convocou 19 jogadores para a receção ao Galatasaray. Bruno Lage escolheu os mesmos jogadores da partida contra o D. Aves, à exceção de Zoblin, o terceiro guarda-redes.

Conti já recuperou de lesão, mas está sem ritmo. Ainda lesionados continuam: Salvio (lesão tendinosa do bicípete femoral à direita), Jardel (lesão muscular na coxa direita), Fejsa (traumatismo no pé esquerdo) e Tyronne Ebuehi (status pós-cirurgia a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

Convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Svilar

Defesas: Corchia, André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo;

Médios: Samaris, Florentino, Gabriel, Gedson, Pizzi, Zivkovic, Cervi e Rafa.

Avançados: Jota, João Félix, Jonas e Seferovic.

O Benfica venceu na primeira mão, na Turquia, o Galatasaray por 2-1. O jogo da Luz está marcado para as 20h00 desta quinta-feira.