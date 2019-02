Del Piero acredita que um jogador como Ronaldo "nunca deve ser vendido"

Alessandro Del Piero foi apanhado de surpresa pela transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, no entanto, compreende as razões do avançado português para abraçar um novo projeto na carreira.

"Sinceramente, nunca imaginei tudo o que aconteceu. Ainda que há uns anos tenha coincidido com ele num programa e as nossas brincadeiras sobre a possibilidade de ele jogar na Juventus se tenham convertido numa profecia. Repito que um jogador como ele nunca deve ser vendido, mas existem ciclos, estímulos, novos desafios. E Cristiano escolheu um entusiasmante: ganhar a Champions com a Juve", afirmou o antigo internacional italiano, lenda da Juventus, em entrevista ao jornal "As".



Para Del Piero, "é difícil julgar" se o Real Madrid cometeu um erro crasso ao vender Cristiano Ronaldo. "Há momentos em que os clubes devem tomar decisões, duras mas necessárias. Mas a vontade de um jogador como o Cristiano pesa mais que qualquer consideração", referiu.

Ao fim de 24 jornadas, Ronaldo lidera a lista dos melhores marcadores da Serie A, com 19 golos. Supera Piatek (17 golos) e Zapata (16).

Tendo em conta o que Ronaldo "tem vindo a fazer, parece que não" é muito mais difícil marcar em Itália do que nas outras ligas: "Julgo que o nível das defesas já não é assim tão diferente entre Espanha e Itália, ainda que as condições tenham mudado muito nos últimos 10, 15 anos."