Propaganda, fantasmas e idiotas. O debate da moção de censura em 15 frases

“O Governo só tem dois ministros", o primeiro-ministro "que é um verdadeiro ministro da propaganda, e o ministro das Finanças, o ministro da austeridade, o ministro das cativações feitas regra", Assunção Cristas, líder da CDS.

"Ato falhado e uma iniciativa que só tem uma e só uma virtualidade: confirmar que a direita permanece em minoria neste Parlamento e que não dispõe de qualquer alternativa viável de Governo”, António Costa, primeiro-ministro.

“O governo das esquerdas vai além da troika sem cá ter a troika”, Assunção Cristas, líder da CDS.

“O CDS pretende afirmar-se como campeão das lutas sindicais, que sempre combateu, e promotor do investimento público, que sempre diabolizou, ou como defensor do SNS, que sempre quis destruir”, António Costa, primeiro-ministro.

"Não vale a pena [Assunção Cristas] vir para o meu lugar. Já vimos", António Costa, primeiro-ministro.



"Seja para obrigar o PSD a correr atrás do CDS, seja um biombo para tapar o Pavilhão Atlântico, seja qual for o motivo do CDS esta moção não merece o nosso voto”, Catarina Martins, líder do BE.



"Promessas foram muitas, quase milhares, 'powerpoint' são centenas, festas de arromba, muita parra e pouca uva, mas a realidade dos números é esta: menos 27,5% do investimento concretizado do que em 2015", Emídio Guerreiro, deputado do PSD.

“A preocupação do CDS com as greves é uma piada", José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda.

"No PSD discute-se o papel do mais idiota. O CDS não deixa os créditos por mãos alheias", António Filipe, deputado do PCP.

“Procurámos ainda na moção de censura aquela parte em que o CDS fala da atitude do governo em relação à maior crise que vivemos: as alterações climáticas. Zero”, André Silva, líder do PAN.

“A moção de censura é apenas uma encenação na disputa do espaço da direita, onde o PCP não se mete”, João Oliveira, deputado do PCP



“É o princípio de Robles: Um dia contra gentrificação, no outro pela especulação”, Telmo Correia, deputado do CDS.



“Se aos idiotas acrescentarmos a palavra úteis, toda a gente sabe a quem nos referimos [BE e PCP]“, Telmo Correia, deputado do CDS.



“O que leva o CDS a levantar a Crista e o PSD a servir a palmilha?", Carlos César, líder da bancada parlamentar do PS.



"Esta é uma moção de censura do CDS contra o PSD. O que é cómico é que o PSD vai votar a favor dela”, Carlos César, líder da bancada parlamentar do PS.



“Este governo fechou para obras, obras que porventura nem sequer foram feitas”, Pedro Mota Soares, deputado do CDS.