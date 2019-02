Rejeitada moção de censura do CDS

A moção de cenjura do CDS foi rejeitada esta quarta-feira com 115 votos contra e 103 a favor. Os partidos de esquerda que apoiam o governo, PCP, BE e PEV, juntamente com o PAN alinharam com os socialistas contra a iniciativa dos centristas.

O PSD e CDS votaram a favor do texto lido no parlamento por Assunção Cristas.

O anúncio da rejeição do texto do CDS-PP foi aplaudido de pé pela bancada socialista.

Ao longo de três horas e meia, o parlamento debateu uma moção de censura do CDS-PP ao Governo, a segunda dos centristas em pouco mais de um ano e meio, centrada no "esgotamento" do executivo do PS, e intitulada "Recuperar o Futuro".



Esta foi a 8.ª moção apresentada pelo CDS, partido recordista na censura aos governos, e a 30.ª a ser discutida na Assembleia da República em 45 anos de democracia, desde o 25 de Abril de 1974.

A moção já tinha voto contra garantido da maioria parlamentar de esquerda, que apoia o Governo -- PS, BE, PCP e PEV -, ao qual se juntou o partido Pessoas-Animais-Natureza.