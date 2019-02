Bruno Fernandes. “Ninguém falou comigo” sobre renovação

O médio Bruno Fernandes diz que ainda não foi contactado para renovar contrato com o Sporting, mas garante que ficaria feliz.

“Voltei com as mesmas condições. Até ao dia de hoje ninguém falou comigo, mas sinto-me lisonjeado”, refere. No entanto, “o meu foco é o jogo, pois é importante para mim e para a equipa”.

Em relação ao jogo contra o Villarreal, o capitão dos leões reconhece que “quem tem de ir atrás do resultado somos nós”, mas “queremos fazer parte da história e tentar a remontada”.

O Sporting perdeu 1-0 em Alvalade na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, mas vem de uma grande exibição contra o Braga.

“A equipa está motivada, sabemos que uma vitória pode dar passagem à próxima eliminatória e é que queremos”, referiu.

Bruno Fernandes refere que “o Villarreal jogou mais fechado do que esperávamos em Alvalade. Eles estão mais confortáveis que nós. São duas grandes equipas, com grande qualidade e grandes jogadores. Jogo pode ser muito bom”.

Questionado sobre o futuro da época, no campeonato e na Liga Europa, o médio leonino não deixou dúvidas: “Não se pode escolher [entre campeonato e Liga Europa]. Temos de fazer o máximo e o melhor nas duas. Vamos continuar a lutar e a acreditar que tudo é possível. Amanhã daremos o melhor que temos”.

Com a saída de Nani, Bruno Fernandes é o novo capitão do Sporting. O internacional luso considera que “a braçadeira tem um peso grande pelo clube que é”.

Já sobre o controlo emocional, Bruno Fernandes reconhece que é “emotivo” e que está “perto de perder a aposta com o presidente” sobre cartões amarelos.

Quanto à nova tática [3-4-3], o médio leonino diz que já estava a ser preparada. “O mister faz as escolhas táticas com base naquilo que acha que é melhor para o jogo. Jogadores estão confortáveis”.