Fatih Terim diz que nenhum onze do Benfica é mais fraco que o outro

O treinador do Galatasaray, Fatih Terim, desvaloriza potenciais poupanças do Benfica na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O técnico turco considera que qualquer onze encarnado é forte.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta quarta-feira, Fatih Terim salientou que "a equipa do Benfica é muito boa em tudo".

"A perceção de que os jogadores usados [na Turquia] eram mais fracos é errada. Conseguimos ver alguns dos jogadores deles em clubes diferentes no futuro. O Benfica tem vários bons jogadores, não apenas um. Félix é um dos melhores. Seferovic, nesta altura, também, embora há três meses não fosse. E a média de idades é baixa. Mas não penso no onze do Benfica. O importante é o que nós faremos", frisou o treinador.

Terim admitiu que o Galatasaray vai entrar na Luz "com um resultado desvantajoso", fruto de ter perdido na primeira mão, em casa, por 2-1. "O Benfica joga em casa, em vantagem, e o 1-0 não é suficiente para nós. O Benfica tem 60 a 65% de favoritismo", reconheceu Terim, que no entanto deu a receita para vencer: "Temos de lutar até ao final do jogo."

Apesar de atribuir mérito ao Benfica pela vitória na primeira mão, Terim assinalou que tem teve mais bola foi o Galatasaray. "Eles não nos magoaram em ataque organizado. Ficaram mais na expectativa e ganharam mais duelos que nós", analisou o treinador dos turcos.



Marcão indiferente às mudanças



Marcão também desvaloriza as mudanças no Benfica, por considerar que, jogue quem jogar, o estilo de jogo das águias "nunca muda".

"Vamos jogar com uma equipa muito forte, que gosta de ter a bola. O Benfica tem jogador muitos jogos e pode fazer mudanças na equipa, mas o estilo de jogo nunca muda. É sempre o mesmo", analisou.

O central brasileiro, contratado ao Chaves, que apareceu na conferência de imprensa ao lado de Fatih Terim, explicou o que o Galatasaray terá de fazer para ter oportunidade de passar a eliminatória, na Luz.

"O Benfica é uma equipa muito rápida no ataque. Temos de estar muito juntos e não deixá-los passar. Temos de saber onde travá-los. Temos de jogar muito perto uns dos outros. O Galatasaray está preparado para as dificuldades, com jogadores mais experientes é diferente. De certeza que vamos sair daqui com a qualificação", assegurou o defesa dos turcos.

A segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa está marcada para quinta-feira, às 20h00, na Luz. O Benfica-Galatasaray tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.