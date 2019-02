D. Manuel Clemente: “Fomos parte do problema, temos de ser parte da solução”

Os bispos portugueses querem ser parte da solução do problema dos abusos sexuais de menores na Igreja e é com esse espírito que o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. Manuel Clemente, partiu esta quarta-feira para Roma.

Em declarações à Agência Ecclesia, D. Manuel Clemente disse que segue para Roma com grandes expetativas para esta cimeira convocada pelo Papa Francisco que decorre entre quinta-feira e domingo.

“Como se diz, e bem: se fomos parte do problema, agora temos de ser parte da solução. É isso que o Papa Francisco quer e é isso que nós queremos com ele”, declarou o também cardeal patriarca de Lisboa.

A esperança do presidente da CEP é de que os bispos possam encontrar melhores formas de prevenir futuros casos de abuso. “É uma ocasião de reflexão, de escuta, de partilha, para se encontrar, como o Papa disse, as melhores indicações para resolver, ainda mais e melhor e sobretudo prevenir, casos destes. Porque, nestes casos, é sempre melhor prevenir do que remediar, embora às vezes só nos reste remediar.”

O Papa pediu, especificamente, aos bispos que se encontrem com vítimas antes de irem para Roma participar na cimeira e D. Manuel Clemente revelou que se encontrou com, pelo menos, uma pessoa nessas circunstância, mantendo-se disponível para quem quiser falar com ele.

“No meu caso, a disponibilidade era e é sempre completa. Claro está que não forçamos ninguém a conversar daquilo que não quiser conversar, mas a disponibilidade era e mantém-se ativa. apareceu um caso de uma pessoa que quis falar comigo. E falou... Falou longamente comigo, eu ouvi e com certeza que estive com essa pessoa no seguimento do caso”, conta.

Participam nesta cimeira 190 pessoas, na esmagadora maioria presidentes de conferências episcopais e ainda representantes de ordens religiosas, de igrejas católicas de rito latino e de ordens religiosas femininas.

O Papa Francisco falará no início e no final da cimeira, estando presente durante os trabalhos.