Estoril lança "campanha arco-íris" contra a discriminação e o preconceito

O Estoril vai lançar, no domingo, na receção à Académica, para a II Liga, uma campanha, denominada "Um clube para todos", a favor do desporto inclusivo, contra "qualquer tipo de discriminação e preconceito", nomeadamente o racismo, a homofobia e a desigualdade de género.

O clube da Linha apresentará um cachecol e uma braçadeira de capitão com as cores do arco-íris. O primeiro pode ser adquirido online, na loja oficial do Estoril. Em comunicado, o clube explica que esta iniciativa surge na sequência da assinatura da Carta Portuguesa para a Diversidade e do assumir, com as Nações Unidas, de um compromisso pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Queremos dizer ao mundo que não há espaço no nosso clube para qualquer tipo de preconceito e discriminação. O cachecol do arco-íris é, só por si, uma mensagem clara, mas vamos mais longe. Temos em marcha um processo de formação de treinadores, coordenadores e dirigentes, que tem por objetivo capacitá-los para identificar, gerir e valorizar a diferença. Não vamos permitir qualquer tipo de acto discriminatório na esfera do clube”, explica o presidente do clube, Alexandre Faria.

O Estoril acrescenta que, a acompanhar o simbolismo do novo cachecol, capitães e treinadores das equipas de formação do clube passarão a envergar braçadeiras alusivas à luta contra o racismo, homofobia e desigualdade de género. Haverá, ainda, ações de formação para treinadores, coordenadores e dirigentes.



"Em ano de comemoração do 80.º Aniversário, o Estoril Praia assume-se como um clube promotor do pluralismo e diversidade, condenando qualquer tipo de discriminação", pode ler-se no comunicado do clube.