FC Porto confirma afastamento de Jorge

O FC Porto confirmou que o defesa brasileiro Jorge está afastado dos treinos da equipa principal e a treinar com a equipa B.

De acordo com o que o jornal "A Bola" noticiou esta quarta-feira, o lateral-esquerdo foi relegado para a equipa B por motivos disciplinares, desde o regresso de Roma, na última quarta-feira, depois do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No relatório de treino, o FC Porto confirmou que Jorge treinou com a equipa secundária.

Jorge foi convocado para o confronto com a Roma, no entanto, acabou por não figurar na ficha de jogo e assistiu à partida das bancadas, ao lado de Diogo Leite e Diogo Costa.

O lateral-esquerdo, de 22 anos, chegou ao FC Porto no último dia do mercado de verão, por empréstimo do Mónaco, mas não se afirmou. O regresso ao Flamengo, na janela de transferências de inverno, foi uma possibilidade, contudo o negócio acabou por não se realizar.

Jorge fez apenas apenas três partidas na equipa principal do FC Porto e ainda não se estreou na I Liga: jogou os 90 minutos frente ao Vila Real, para a Taça de Portugal; 45 minutos na Taça da Liga, na receção ao Varzim; e foi suplente utilizado na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no terreno do Galatasaray.

Quatro jogadores de fora, Baró volta a entrar



Esta quarta-feira, o FC Porto deu continuidade à preparação para a deslocação a Tondela, referente à 23.ª jornada do campeonato.

Quatro nomes continuam a constar no boletim clínico: Aboubakar, que realizou treino condicionado e ginásio, Brahimi, que fez treino integrado condicionado, Danilo, que se dividiu entre tratamento e ginásio, e Marega, que se limitou a tratamento. Romário Baró, médio de 19 anos da equipa B, voltou a ser chamado ao treino.

Os campeões nacionais voltam a treinar na quinta-feira, às 11h00. A partir das 12h30, Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo com o Tondela, que está marcado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão.

O Tondela-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.