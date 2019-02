"Essência do Vinho" tem impacto de 2,6 milhões na cidade do Porto

A 16.ª edição da "Essência do Vinho", que começa na quinta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto, tem um impacto financeiro superior a 2,6 milhões na cidade.

“Este evento terá um impacto mínimo de 2,6 milhões de euros na cidade do Porto, o que é um número muito interessante", diz à Renascença o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho.



A edição, que se prolonga até domingo, vai dar a provar mais de três mil vinhos de 400 produtores a um número previsivelmente elevado de visitantes, tendo em conta, nomeadamente, a venda online de bilhetes, que “está 50 por cento acima do valor do ano passado, dando nota do interesse cada vez maior do público.

Nuno Botelho diz que a "Essência do Vinho" é "um evento que se afirmou e já tem uma história na cidade do Porto", atraindo “uma comitiva de visitantes estrangeiros, composta por jornalistas e críticos, que é muito interessante”.