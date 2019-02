Reunião de balanço da cimeira sobre abusos marcada para segunda-feira

20 fev, 2019 - 14:35 • Aura Miguel , Filipe d'Avillez

A cimeira dos bispos sobre os abusos sexuais na Igreja termina no domingo e, logo no dia seguinte, haverá uma reunião com os dicastérios ligados ao assunto, para se inteirarem das conclusões.