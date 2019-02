Bruno Lage e a renovação. "Não muda nada, só o salário"

Bruno Lage diz que nada mudou com a renovação de contrato com o Benfica. Em conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Galatasaray, esta quarta-feira, o técnico revelou que a revisão salarial foi a única alteração no novo contrato:

"Não mudou nada, apenas uma revisão salarial."

No início da época, Lage assinou um contrato com o Benfica até 2023, duração que se mantém no novo contrato. Segundo o jornal "Record", o agora treinador da equipa principal vai auferir cerca de 500 mil euros por mês, com um prémio de um milhão de euros em caso de conquista do campeonato.

O novo contrato de Bruno Lage contempla, também, uma avultada cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, para afastar eventuais interessados no técnico português.

Após a saída de Rui Vitória e sob o comando de Bruno Lage, o Benfica recuperou seis pontos ao FC Porto, estando agora a um ponto da liderança, com um saldo sete vitórias em sete jogos para o campeonato. No total, são 10 vitórias em 11 jogos - a única derrota foi frente ao FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.