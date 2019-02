Bruno Lage admite dar segunda oportunidade a Taarabt

Bruno Lage admite dar uma segunda oportunidade a Adel Taarabt.

O marroquino treinou, esta quarta-feira, com a equipa do Benfica, na preparação para a receção ao Galatasaray. A participação nesse jogo é impossível, uma vez que Taarabt não foi inscrito na Liga Europa. Porém, o treinador do Benfica sublinha que não presta atenção ao passado e assume que pondera reabrir a porta da equipa principal ao jogador.

"O Adel começou a época na equipa B, comigo. Ouvia algumas histórias, do que foi o seu passado, mas o que vi foi sempre um indivíduo que treinou sempre muito bem, desde o primeiro dia. Se não foi utilizado na equipa B, foi porque não fazia sentido. Dar minutos ao Adel quando tínhamos Jota, Willock e outros não fazia sentido", explicou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Galatasaray.

Com a passagem de Bruno Lage para a equipa principal, pode surgir a tal segunda oportunidade do avançado marroquio, de 29 anos, no Benfica:

"Vejo o Adel a treinar todos os dias com a mesma intensidade. Temos de olhar para o Adel e ver se merece uma segunda ou terceira oportunidade. Se treina assim durante sete meses, alguma coisa mudou. Vamos ver se criamos essa oportunidade e, se ela for dada, vamos ver se a merece e a agarra de vez para fazer uma carreira de acordo com o seu potencial."