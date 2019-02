Bruno Lage não confia na vantagem trazida da Turquia

Bruno Lage garante que o Benfica não facilitará na segunda mão dos 16 avos da Liga Europa, diante do Galatasaray, apesar da vitória conseguida na Turquia, na 1ª mão, que a sua equipa venceu por 2-1.

O treinador do Benfica salientou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que os encarnados não podem pensar que o trabalho está feito.

"Vencemos a primeira parte deste jogo, mas estamos à espera de um adversário muito competente. Temos de estar satisfeitos pela vantagem, mas temos de dar uma imagem do que tem sido o nosso jogo e o nosso percurso recente para ultrapassar a eliminatória", referiu.

Mudanças no onze à vista

Na primeira mão, o Benfica surpreendeu ao jogar de início com seis jogadores da formação. Desta feita, assegurou Bruno Lage, a história será diferente. Uma evidência, já que Salvio está lesionado:

"Ainda temos de fazer algumas avaliações. Naquele momento, aquele era o onze ideal. Temos de nos preparar para o que é o potencial do adversário e como pode surpreender-nos. 100% que será um onze diferente do da primeira mão e do último jogo do campeonato."

Bruno Lage espera, assim, "um grande jogo" e promete que continuará a apostar num "futebol de qualidade" que permita vencer os jogos.



A segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa está marcada para quinta-feira, às 20h00, na Luz. O Benfica-Galatasaray tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.