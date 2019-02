Grimaldo aprova renovação de Lage. "Encaixou na perfeição"

Alex Grimaldo, lateral esquerdo do Benfica, aprova a renovação de contrato de Bruno Lage, que será o treinador da equipa principal encarnada até 2023, e diz que "é um técnico feito para o Benfica".

"A equipa está toda contente com a notícia. Para o Benfica é importante ter um treinador que fique muitos anos no Benfica. É um treinador feito para o Benfica. A mudança de treinador resultou muito bem, o Bruno Lage encaixou na perfeição. Mudámos uma série de coisas, mantemos a posse agora e está tudo a sair na perfeição", começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Galatasaray.

As águias venceram por 2-1 em Istambul, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, mas Grimaldo garante que a equipa ainda não deu a qualificação como garantida:

"É importante começar com vantagem, mas será um jogo diferente. Eles têm de ter outra mentalidade e nós queremos entrar da mesma forma. Estamos a jogar bem, num bom momento, e a equipa está com confiança".

Questionado sobre os objetivos do Benfica na prova, com a final como destino final, Grimaldo deixa uma garantia: "Ainda só estamos nos 16 avos de final, falta muito. Temos de pensar só no jogo de amanhã e, depois, vamos jogo a jogo".

Interesse do estrangeiro? "Só penso no Benfica"

A cumprir a quarta época de águia ao peito, e com contrato até 2021, Grimaldo tem sido associado a vários clubes europeus, e reconhece o bom momento de forma: "Este ano estou em forma e com muita confiança. As lesões não apareceram, estou bem fisicamente e isso ajuda. De momento só penso no Benfica, vou passo a passo".

O Benfica recebe o Galatasaray na quinta-feira, às 17h55, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.