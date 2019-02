Barcelona quer assegurar Rafael Leão

O Barcelona tem como prioridade assegurar a contratação do português Rafael Leão, do Lille, de acordo com o jornal catalão "Sport". O avançado de 19 anos, formado no Sporting, está a atravessar um grande momento, com sete golos em 17 jogos, seis deles nos últimos dez encontros.

O Barcelona está ciente da qualidade do jovem, contudo a publicação ressalva que o Barcelona considera que Leão ainda está "muito verde", pelo que intenção seria deixá-lo mais um ano no Lille, de modo a permitir-lhe continuar a evoluir, sem a pressão que encontraria na Catalunha.



Rafael Leão foi formado no Sporting e, na época passada, estreou-se na equipa principal. Marcou dois golos em cinco jogos, um ao FC Porto. Na sequência do ataque à Academia, o avançado rescindiu contrato de forma unilateral, alegando justa causa, e rumou ao Lille, onde tem conquistado o seu espaço.

O avançado português é presença assídua nas seleções jovens de Portugal, contando com um total de nove golos em 34 internacionalizações, entre os sub-16 e os sub-21. O Lille já "pediu" a chamada à seleção "AA", numa publicação no Twitter, entretanto apagada.

Leão não é o único



Além de Leão, segundo o "Sport", o Barcelona está atento a outro jogador do Lille. Trata-se do marfinense Nicolas Pépé. O avançado, de 23 anos, chegou aos dogues no verão de 2017, depois de rejeitar ofertas de Schalke, Sevilha e Lyon. Leva 16 golos e oito assistências na Ligue 1.

O Barcelona conta com a ajuda de Marc Ingla, diretor geral do Lille, que foi vice-presidente dos clube catalão, para possibilitar a transferência. O Barcelona estará, inclusive, a par de todos os movimentos de mercado em torno de Pépé, pelo que está ciente de que o Bayern Munique também está interessado e fez mesmo uma proposta pelo avançado.