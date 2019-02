Depressão Júlia está a afetar ligações aéreas nos Açores

O mau tempo que se está a registar nos Açores, devido à passagem da depressão Júlia, está a afetar as ligações aéreas e obrigou ao encerramento a toda a navegação do Porto das Lajes do Pico.

O porta-voz da companhia aérea açoriana SATA disse à agência Lusa que esta manhã foi cancelado o voo Terceira/Ponta Delgada/Terceira, com 65 passageiros, bem como a ligação Lisboa/Horta/Lisboa, da Azores Airlines, com 198 passageiros.

O mau tempo obrigou ainda o voo da Azores Airlines Boston/Ponta Delgada, com 207 passageiros a bordo, a divergir para Lisboa, acrescentou António Portugal.

Também a Autoridade Marítima emitiu um comunicado a informar que, por causa do mau tempo, o Porto das Lajes do Pico está encerrado a toda a navegação.

O vice-presidente da Proteção Civil dos Açores, Osório Silva, disse à agência Lusa que, até ao momento, há apenas o registo de duas ocorrências, nomeadamente a queda de duas árvores na Praia da Vitoria, ilha Terceira, situação já ultrapassada.

A depressão Júlia está a influenciar o tempo nos Açores, estando previsto para hoje vento com rajadas que poderão ultrapassar os 100 quilómetros por hora, havendo ainda previsões de agitação marítima com ondas que poderão ultrapassar os oito metros de altura significativa.

A direção regional do Ambiente, através do Parque Natural de Ilha de São Miguel, informou esta manhã, em comunicado, que o Monumento Natural da Caldeira Velha, na Ribeira Grande, em São Miguel, estará encerrado hoje devido ao agravamento das condições meteorológicas.

A sua reabertura está prevista para quinta-feira.