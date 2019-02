Pepa: "FC Porto? É jogo de passadeira vermelha, mas vamos vestir o fato de macaco"

Pepa, treinador do Tondela, acredita que a sua equipa precisa de "roçar a perfeição" para conseguir um bom resultado na receção ao FC Porto, na 23ª jornada na I Liga. Em conferência de imprensa, o técnico da equipa tondelense deixa elogios à equipa adversária, mas quer "ferir" o dragão:

"Vai ser um jogo de passadeira vermelha, mas não vamos vestir o fato de gala, vamos de fato de macaco. O Porto vai entrar forte, muito intensos no duelo, e temos de roçar a perfeição para conseguir um bom resultado, e isso consegue-se com rigor defensivo, solidariedade, concentração".

O técnico da equipa da Beira Alta diz que está "ansioso para a partida, para ficarem os três pontos em Tondela" e, para isso, a sua equipa "tem de saber o que fazer com a bola", mesmo se for "empurrada para trás".

Pepa desvaloriza as baixas "de peso" na equipa de Sérgio Conceição, e considera os dragões a equipa favorita para a partida. "São os campeões nacionais e líderes do campeonato. Não há nenhuma oportunidade, porque o Porto tem mais do que opções suficientes. Mau era se penssássemos nessas individualidades. Temos de nos preparar para o que temos de fazer, independentemente do que vier do outro lado".

O Tondela-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio João Cardoso, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.