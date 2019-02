Treinador do Villarreal quer voltar a vencer o Sporting para confirmar bom momento de forma

Javier Calleja, treinador do Villarreal, quer voltar a vencer o Sporting para garantir presença nos oitavos de final da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o técnico espanhol admite que quer que a equipa mantenha o nível das últimas exibições.

"Temos de continuar a ser ambiciosos, ser nós próprios e vencer o jogo. Quero que a equipa mantenha o nível que tem demonstrado nos últimos jogos, temos jogado bem e vejo um Villarreal cada vez mais seguro e, por isso, espero o mesmo para o jogo com o Sporting", começou por dizer.

Depois de vencer em Alvalade, o Villarreal recebeu e goleou o Sevilha por 3-0, em casa. Apesar do otimismo, Calleja alerta para o valor de jogadores como Bruno Fernandes na equipa leonina: "É um jogador muito bom e muito do jogo do Sporting passa por ele. Será essencial pará-lo e temos de evitar faltas perto da área".

Marcel Keizer, treinador dos leões, apresentou, pela primeira vez, uma tática com três defesas na última partida frente ao Braga. O técnico do Villarreal mostrou-se surpreendido, acredita que o Sporting pode repetir o sistema tático e brinca com a situação:

"Surpreendeu-nos muito a tática. Quando soubemos, tivemos de ir ver bem o jogo para confirmar que a imprensa não se tinha enganado. Jogaram muito bem e podem repetir o sistema tático. Espero um Sporting próximo do que fez com o Braga".

O Villarreal-Sporting está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio de la Ceramica, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.