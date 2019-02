Legionella detetada a 5 de fevereiro no IPO de Lisboa. "Não há infetados ou risco"

Veja também:





“Não há ninguém infetado e nem sequer temos suspeitas”. A garantia com deixada pelo presidente do IPO de Lisboa, que confirmou que a legionella foi detetada a 5 de fevereiro, durante análises de rotina.

Em conferência de imprensa, João Oliveira revelou que o foco de infeção foi detetado na tubagem de água quente em dois dos 13 edíficios da unidade, onde neste momento estão a decorrer obras, o que “poderá ter motivado a libertação de batérias”.

O mesmo responsável revelou que foram colocados filtros nas torneiras e tudo está a funcionar normalmente, neste momento.



“Não se evacuou serviço nenhum, fechou-se a água quente transitoriamente. Não há qualquer risco para as pessoas internadas no IPO ou para as que frequentam o IPO”, garantiu.

“Se houvesse alguém que tivesse sido infetado no início do período da presença da legionella já teria infeções e até agora não detetamos ninguém”, disse aos jornalistas, acrescentando que infeções hospitalares há muitas, não é só legionella.

João Oliveira lembrou ainda que o “hospital tem nível de alerta muito alto” em relação às infeções e acredita a probabilidade de alguém vir a estar infetado é pequena.

Durante a manhã, o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa já tinha confirmado um foco de legionella no hospital.



A legionella é a bactéria responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave, contraída por via respiratória, através da inalação de gotículas de água contaminada.