Boateng ruma à China e rende cerca de 1,4 milhões ao Moreirense

O Dalian Yifang anunciou a contratação do avançado ganês Emmanuel Boateng, proveniente do Levante, numa transferência que renderá cerca de 1,4 milhões de euros ao Moreirense.

Ao que a Renascença apurou, Boateng, de 22 anos, foi vendido para o clube espanhol, no início da temporada passada, por três milhões de euros e garantiu 15% do valor de uma futura venda. Apesar de nenhum dos clubes ter anunciado o valor da transferência, a imprensa internacional fala em 11 milhões de euros, pelo que o Moreirense irá receber cerca de 1,2 milhões de euros do clube espanhol.

A este valor acrescem 165 mil euros relativos ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Boateng iniciou três épocas em Moreira de Cónegos, ainda com idade elegível para essa compensação. No total, o clube receberá 1,365 milhões de euros. O Rio Ave, primeiro clube de Boateng na Europa, também terá direito a 55 mil euros, referente à temporada que passou por Vila do Conde.

Em comunicado, o Levante agradeceu o "trabalho e compromisso" do internacional ganês, que realizou 50 partidas com a camisola do clube de Valência.