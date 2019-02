Jota pretendido pelo Real Madrid

O Real Madrid está interessado na contratação de Jota, avançado de 19 anos do Benfica, segundo avança o jornal espanhol "as". De acordo com a publicação, o clube "merengue" quer continuar a apostar em jovens jogadores e, nesse sentido, apresentou uma proposta de 18 milhões, recusada pelo Benfica.

Jota tem contrato até 2022 com as águias, mas o clube já arrancou as negociações para a renovação de contrato, de modo a aumentar a cláusula de rescisão, atualmente fixada nos 30 milhões de euros.

O avançado de 19 anos, campeão da europa de sub-19 e eleito melhor jogador do torneio, integra o plantel principal das águias, e estreou-se na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente à Sertanense. Jota é opção regular na equipa B, onde leva seis golos apontados em 17 jogos disputados.

Segundo o jornal espanhol, que intitula Jota como o "próximo Cristiano Ronaldo", o Real Madrid está a ponderar pagar os 30 milhões da atual cláusula rescisão, antes de uma eventual renovação de contrato com o Benfica.