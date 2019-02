“Censuram porque não têm mais nada de construtivo a propor”, diz Centeno

O ministro das Finanças acusa o CDS de apresentar uma moção de censura por falta de ideias construtivas.

Mário Centeno está esta quarta-feira de manhã no Parlamento a fazer o balanço sobre o mercado de trabalho e os dados do emprego na administração pública.

Durante a sua intervenção inicial, acusou a oposição de, com a iniciativa da moção, censurar os bons dados da economia.

“É isto que esta tarde se vai censurar na Assembleia da República: os partidos da oposição censuram que, desde 2015, em mais de 270 famílias, todos trabalhem. Censuram, porque não têm mais nada de construtivo a propor”, constatou.

