Mota Soares. "Qualquer português que vê a consulta adiada percebe esta moção de censura"

O Governo está esgotado e “deixou de governar”, diz Pedro Mota Soares. Convidado do programa As Três da Manhã, o vice-presidente do CDS-PP considera que são muitos os portugueses que percebem a moção de censura apresentada pelo partido.

“Eu acho que hoje, qualquer português que vai a um hospital e vê a sua consulta ou a sua cirurgia ser adiada porque o Governo não tem capacidade de diálogo social com muitos parceiros percebe esta moção de censura. Acho que, hoje, um funcionário público ou um pensionista que precisa da ADSE e que viu que os serviços médicos a que está habituado deixam de lhe fornecer um serviço, percebe esta moção de censura”, sustentou.

Mas, “o mais relevante” para Mota Soares “é o seguinte: já percebemos que, neste momento, o Governo deixou de governar. A única coisa que o Governo vai fazer até setembro é propaganda”.

Isto, porque se vão seguir meses de eleições. “Neste momento, percebemos que o que Partido Socialista tem para oferecer às pessoas é propaganda máxima e serviços públicos no mínimo, investimento público no mínimo, serviços às pessoas no mínimo dos mínimos”.

O CDS considera que seria possível juntar as eleições legislativas com as europeias, mas tal não acontecerá.

“Para nós, CDS, era perfeitamente possível fazer as eleições conjuntamente com as eleições europeias e poupar nesse sentido o país a oito longos e penosos meses em que a única coisa a que vamos assistir é a propaganda eleitoral”, afirma o vice-presidente do partido e antigo ministro da Segurança Social.