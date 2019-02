Jorge afastado dos treinos do FC Porto

O defesa brasileiro Jorge foi afastado dos treinos da equipa principal do FC Porto por Sérgio Conceição. Segundo avança o jornal "A Bola", o lateral esquerdo brasileiro foi relegado para a equipa B por motivos disciplinares.

De acordo com a publicação, o internacional brasileiro não integra as sessões de treino do plantel principal dos dragões desde o regresso de Roma, na última quarta-feira, depois do confronto da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Jorge foi convocado para a confronto europeu, mas acabou por não figurar na ficha de jogo, e assistiu à partida das bancadas, ao lado de Diogo Leite e Diogo Costa.

O defesa esquerdo de 22 anos chegou ao FC Porto no último dia do mercado de verão, por empréstimo do Mónaco, mas não se afirmou nos dragões. O regresso ao Flamengo na janela de transferências de inverno foi uma possibilidade em cima da mesa, um negócio que acabou por não se realizar.

Jorge fez apenas apenas três partidas na equipa principal do FC Porto, e ainda não se estreou na I Liga: jogou os 90 minutos frente ao Vila Real, para a Taça de Portugal, 45 minutos na Taça da Liga na receção ao Varzim na Taça da Liga e foi suplente utilizado na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no terreno do Galatasaray.