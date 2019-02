Nani: "O Orlando City ofereceu-me tudo o que sempre procurei"

Nani chegou há pouco tempo ao Orlando City, mas já pensa em ganhar o título da MLS. O internacional português rescindiu com o Sporting, rumou aos Estados Unidos da América, e mostrou-se muito satisfeito com o projeto do novo clube:

"O que o Orlando me ofereceu é o que sempre procurei como profissional: competir e conquistar títulos. Quero conseguir grandes coisas aqui nos Estados Unidos da América".

O avançado português vai encontrar na sua nova equipa o compatriota João Moutinho, a primeira escolha do "draft" da MLS da temporada passada, e o ex-companheiro de equipa no Sporting Orioll Rosell. Nani acredita que a equipa é capaz de lutar pelo primeiro título de sempre do "franchise", e reconhece que já recusou outros convites dos Estados Unidos:

"Tenho a certeza que juntos vamos formar uma equipa forte que pode competir, vencer e lutar para estar no topo. Nos últimos dois anos houve tentativas de me levarem para a MLS, mas não era o momento certo", disse, sem revelar os clubes em questão.

Aos 32 anos, Nani deixou o Sporting após meia temporada de regresso ao clube de formação, e assinou um contrato válido por três temporadas com o clube norte-americano. Nani vai também reencontrar Fredy Montero, que também deixou o Sporting no mercado de janeiro e rumou ao Vancouver Whitecaps, da MLS:

"Ele está muito feliz por eu ter decidido vir e vamos defrontar-nos. Somos grandes amigos, as nossas famílias são muito próximas e temos de encontrar tempo para nos ver".

A estreia de Nani em partidas oficiais pelo Orlando City está marcada para o dia 2 de março, na primeira jornada da MLS, frente ao New York City.