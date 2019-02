Montero espera voltar ao Sporting

Fredy Montero deixa o Sporting, rumo aos canadianos do Vancouver Whitecaps, mas espera voltar. Em declarações ao jornal "A Bola", no aeroporto de Lisboa, o avançado, de 31 anos, quer aproveitar o calendário da MLS, a liga norte-americana, para regressar a Alvalade.

"Vou querer sempre regressar ao Sporting. Muitas vezes, quando a temporada na MLS acaba, os jogadores de lá tendem a vir para a Europa jogar durante dois, três meses. Ou seja, há sempre possibilidade de voltar a um país, a uma cidade e a um clube que gosto muito", disse o jogador, ao diário desportivo.



Montero tinha vínculo ao Sporting, por mais uma temporada e meia, e confessa que o seu "objetivo era cumprir o contrato". No entanto, deixa Portugal feliz por aquilo que conseguiu conquistar. "Foi um ano positivo para mim", sublinha o colombiano, que regressou ao Sporting, em janeiro de 2018, proveniente, precisamente, do Vancouver Whitecaps, onde jogou, por empréstimo dos chineses do Tiajin Teda.

Montero fez 37 jogos e marcou nove golos, num ano em Alvalade.