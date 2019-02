Lage passa a plano A

A renovação de contrato do Benfica com Bruno Lage está em destaque nas bancas, esta quarta-feira. O treinador que sucedeu a Rui Vitória passa a plano definitivo de Luís Filipe Vieira.

"A maior prova de confiança", escreve "A Bola". "Mister 20 milhões", destaca o "Record", numa alusão ao valor da cláusula do novo contrato, em vigor até 2023. "Lage já prepara 2019/20", informa "O Jogo". O treinador passa a auferir um salário de 500 mil euros, por ano, e se for campeão tem direito a um prémio de um milhão de euros.

A manchete do jornal "O Jogo", no entanto, é dedicada a Herrera: "De corpo e armas". Final de contrato não beliscou a atitude do capitão do FC Porto.

A pretensão do Sporting, que quer renovar com Bruno Fernandes, e a saída de Castaignos do Sporting, que permite uma poupança de 500 mil euros, estão também em destaque nas primeiras páginas dos desportivos.

O "Record" recupera as declarações de Bueno ao jornal "Marca". O espanhol, transferido para o Boavista, queixa-se de "bullying" FC Porto. "A Bola" revela que Sérgio Conceição afasta Jorge do plantel. O lateral-esquerdo, emprestado pelo Mónaco, pouco jogou pelo Porto.

Raúl Silva deu uma cotovelada a Acuña, no jogo com o Sporting, e é castigado com dois jogos de suspensão.