Matrículas com emojis? Vai ser possível na Austrália

Trocar palavras pelas famosas caras amarelas não é algo novo. Os emojis já são protagonistas de SMS, das redes sociais, da publicidade e até de um filme. E, agora, estão prestes a chegar às estradas australianas.

A partir de 1 de março, os condutores do estado de Queensland podem personalizar as matrículas dos carros com emojis.

A seleção de emojis é limitada a apenas cinco, com conotação positiva: a piscar o olho, com óculos de sol, com corações nos olhos, a chorar de rir e o tradicional sorriso.

Contudo, as matrículas vão continuar a ter três letras e dois números, uma vez que os emojis não são incluídos nos registos oficiais. Acrescentar o emoji à matricula vai custar cerca de 300 euros.