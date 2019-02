Porque é que falar da morte assusta?

Por medo, ou preconceito, pouco ou nada se fala sobre a morte no espaço público, mas faz parte da condição humana. “É um tema de que as pessoas têm algum receio, e que de alguma maneira está escondido. Mas, todos vamos morrer e todos nos confrontamos com a morte de pessoas que amamos, portanto é um tema que tem de ser pensado e refletido. Foi isso que nos levou a propô-lo como tema do Congresso”, explica à Renascença Maria José Figueiredo, da comissão organizadora.

E o interesse não podia ser maior. Só oradores serão mais de 160, nacionais e estrangeiros, das mais diversas áreas, divididos pelas quatro sessões plenárias, dez mesas redondas e 23 painéis temáticos que vão decorrer ao longo dos quatro dias do Congresso.

“Quisemos convocar pessoas dos mais variados caminhos da reflexão, umas de natureza académica, outras de natureza mais prática, relacionadas com o seu trabalho direto, para refletirem em conjunto e enriquecerem-se com as perspetivas umas das outras”, diz a responsável, que dá exemplos das várias áreas abrangidas. “Temos pessoas da psicologia, das ciências da educação, da literatura. (...) Mas, temos também pessoas da área da comunicação, das ciências médicas, da filosofia, da teologia, das artes, do urbanismo e do ambiente, do desporto, militares. Será uma gama muito variada de contribuições”.

Alguns oradores foram convidados, mas outros ofereceram-se para participar, o que prova o interesse que o assunto desperta. “O programa é muito vasto, mas ainda ficaram muitas coisas de fora. Ficámos surpreendidos com bastantes propostas que nos foram feitas, que já não foi possível integrar, porque o programa já estava muito grande. É um assunto que dá pano para mangas, e portanto uma primeira conclusão é esta, a de que há muitíssimo interesse em debater este tema”, sublinha ainda.

Reconhecendo que falar da morte e do sofrimento é um debate fundamental, ainda mais numa sociedade envelhecida, onde as questões da eutanásia, cuidados paliativos e estatuto do cuidador informal estão na ordem do dia, Maria José Figueiredo espera que a reflexão que vai ser feita também seja útil para quem tem de tomar decisões no plano político.

“Queremos que seja útil, e estamos seguros de que vai ser. O Instituto está no espaço público precisamente com esse objetivo, de dar a oportunidade às pessoas de pararem um bocadinho no bulício do seu dia-a-dia e poderem refletir em conjunto, de áreas muito variadas, e depois que isso tenha impacto na vida prática. Queremos que depois dessa reflexão saiam soluções, no caso concreto deste tema, as sociedades ocidentais estão bastante envelhecidas, e corremos o risco de nos esquecer dessas pessoas que nos permitiram ser o que nós somos hoje e portanto é crucial que voltemos os nossos olhos para elas”.

A iniciativa é organizada pelo Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, mas houve uma preocupação especial de integrar entre os participantes crentes e não crentes. “A nossa ideia é acolher todas as pessoas que queiram refletir connosco seriamente, sem nenhum entrave do ponto de vista das suas convicções, e temos muito interesse em fomentar os aspetos da espiritualidade, que a religião seja valorizada”, afirma ainda.

A importância da espiritualidade nos cuidados de saúde, a educação para a morte e para o luto, ou a forma como a morte é tratada na literatura (incluindo a infantil) e nos media são apenas algumas das perspetivas da reflexão que vai ser feita.

O humorista Ricardo Araújo Pereira, o prior da Comunidade Monástica de Bose, Luciano Manicardi, o jurista Jorge Bacelar Gouveia, a cantora de flamenco Victoria Cava, os médicos Isabel Galriça Neto e António Maia Gonçalves, e o bispo de Bragança, D. José Cordeiro, estão entre as largas dezenas de oradores deste encontro sobre ‘A Morte: Leituras da Humana Condição’, que vai decorrer em Guimarães, de 21 a 24 de fevereiro, com o apoio da autarquia local.

Na sessão de abertura estará o arcebispo de Braga, diocese a que Guimarães pertence. As conclusões serão posteriormente partilhadas num livro com as atas do Congresso.