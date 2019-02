​Para que serve a moção de Assunção?

Isto significa que, no atual quadro parlamentar, o PAN não pode apresentar uma moção porque não é um grupo parlamentar, tem só um deputado, mas o PEV que tem dois deputados e se constituiu como grupo parlamentar autónomo do PCP pode.

É um instrumento parlamentar que a oposição tem de derrubar um Governo. A moção, de acordo com a Constituição, pode ser sobre a execução do programa de Governo ou sobre um assunto relevante de interesse nacional.

É um elemento da tática política da líder do CDS, Assunção Cristas, que tem a pretensão de ser a líder da oposição. Cristas quis marcar terreno, obrigar o PSD a uma definição e acentuar que é a líder do único partido que não faz acordos com o Governo.

O resultado desta moção é a rejeição da própria moção, uma vez que só terá os votos favoráveis do PSD e CDS. Para ser aprovada, uma moção de censura tem de ter o voto favorável de pelo menos 116 deputados, a maioria absoluta dos parlamentares em efetividade de funções e a sua aprovação implica demissão do Governo.

Atualmente, já não se marcam debates de três dias. O debate desta moção, tem uma duração prevista de três horas. A abertura é feita pelo CDS, partido que propõe. Na abertura e no encerramento só falam o CDS e o Governo; na parte do debate falam todos os partidos.

Qual a diferença entre esta moção e a que o CDS apresentou em 2017?

É apenas uma diferença de motivos. A moção de 2017 enquadrava-se na categoria de “assunto relevante de interesse nacional” e sustentava-se no que o CDS considerava serem as falhas do Governo tanto no que diz respeito aos incêndios de junho e de outubro, como no caso de Tancos. Esta moção, com o título “Recuperar o futuro”, é sobre a governação em geral: o CDS acha que o Governo já não governa e que é melhor antecipar as eleições para que o país não perca mais tempo. Contudo, o que é votado não são as justificações, mas apena a deliberação.

Qual a diferença entre uma moção de censura e uma moção de confiança?

Em primeiro lugar, a diferença de quem apresenta. Uma moção de censura é apresentada pela oposição, uma moção de confiança é apresentada pelo Governo. Mas ambas podem resultar na queda do governo: a moção de cesura se for aprovada, a moção de confiança se não for aprovada.

O que mais pode provocar a demissão do Governo?

A aceitação pelo Presidente da República do pedido de demissão apresentado pelo primeiro-ministro, a morte ou a impossibilidade física duradoura do primeiro-ministro e a rejeição do programa do Governo.

A demissão do Governo implica eleições antecipadas?

Não necessariamente. E tivemos esse exemplo logo depois das eleições de 2015. Primeiro, Pedro Passos Coelho formou Governo, mas o seu programa de Governo foi rejeitado, o que levou à sua demissão. Mas não foram convocadas eleições, porque António Costa disse que tinha condições para fazer aprovar um programa de Governo e assim fez, com o apoio do PCP, do Bloco e do PEV.

Já agora, o programa de Governo não tem de ser votado. Só é votado quando o executivo apresenta uma proposta nesse sentido ou a oposição apresenta uma moção de rejeição do programa de Governo. Foi o que aconteceu em 2015: o PS apresentou uma moção de rejeição que foi aprovada.