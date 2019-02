​Universidade Católica de portas abertas para pais e alunos do secundário

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) tem esta quinta-feira o seu 1º Católica Open Day, um dia, ou melhor uma tarde, em que está de portas abertas para alunos do secundário, mas também para os seus pais e professores.



A iniciativa decorre em simultâneo nos quatro campos da UCP – Lisboa, Porto, Braga e Viseu – e conta com a participação de profissionais de várias áreas que estudaram na Católica.

Com o tema “Talento para o futuro” e com participantes diferentes em cada campo, vão debater quais serão as competências e os conhecimentos que serão mais valorizados no futuro profissional dos jovens que ainda estão no secundário.

Entre os participantes estão nomes tão diferentes quanto o advogado Rogério Alves; Ondina Afonso, presidente da comissão alimentar do Eurocommerce; Miguel Pais-Vieira, professor de Neurociências; ou Eugénio da Fonseca, presidente da Cáritas.

A conferência final tem como título “Portugal, a Universidade e o Futuro”, e terá como oradora, em Lisboa, Isabel Ucha da Silva, presidente da Euronext.

O Católica Open Day começa às 16h30 e tem entrada livre.