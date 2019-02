"Basta". Milhares de franceses protestam contra onda de ataques antissemitas

Milhares de pessoas manifestaram-se esta terça-feira nas ruas de França contra a recente vaga de ataques antissemitas no país.



Líderes políticos de todos os partidos, incluindo os antigos presidentes Francois Hollande e Nicolas Sarkozy, concentraram-se na Praça da República, em Paris, para dizer “Basta!”.

Na manifestação de Paris estiveram cerca de 20 mil pessoas. Em cidades como Marselha e Estrasburgo muitas centenas também protestaram contra os ataques a símbolos judeus.

O Presidente Emmanuel Macron deslocou-se a um cemitério em Quatzenheim, nos arredores de Estrasburgo, onde sepulturas judaicas foram vandalizadas.

“Quem fez isto não é merecedor da República Francesa e será castigado. Vamos agir, vamos aplicar a lei e vamos castigá-los”, declarou Macron depois de passar por um portão pintado com uma cruz suástica.

O chefe de Estado visitou depois do memorial do Holocausto, em Paris, acompanhado pelos presidentes do Senado e da Assembleia Nacional.

A França tem uma das maiores comunidades judaicas da Europa, com cerca de 550 mil pessoas, mas os ataques anti-semitas são frequentes.

No ano passado, foram registados mais de 500 ataques do género em França, um aumento de 74% em relação a 2017.