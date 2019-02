Contrato de Brahimi na origem de multa da FIFA ao FC Porto

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, explicou que multa de cerca de 44 mil euros da FIFA ao FC Porto, devido à influência de fundos de investimento numa transferência, aconteceu no contrato de Yacine Brahimi, com a intervenção da "Doyen Sports".

Os dragões foram multados em 50 mil francos suíços por ter "violado o Regulamento sobre o Status e Transferência de Jogadores, ao ter realizado contratos que permitiram que uma terceira parte influenciasse a autonomia e independência do clube em assuntos relacionados com a transferência", e por "não ter fornecido dados corretos" à plataforma da FIFA que regista todas as transferências.

No Programa Universo da Bancada, no Porto Canal, Francisco J. Marques explicou que foi a transferência de Brahimi que esteve na origem da multa, que considera injusta por ter sido realizada antes da regulação contra os fundos estar em vigor:

"Prende-se com contrato do Brahimi, cujo financiamento da transferência foi feito pelo fundo Doyen. Na altura ainda não havia a lei sobre a terceira parte dos passes. Esta multa parece-nos injusta. Qual foi a intercerência dessa terceira parte? O Brahimi assinou por cinco anos e está a cumprir o último ano do contrato. Não se vislumbra influência".

O diretor de comunicação do FC Porto recordou ainda que o Benfica e Sporting foram multados por razões identidas em abril de 2018. "Esta notícia está a ter uma proporção inusitada em comparação a multas idênticas a Benfica e Sporting, por razões semelhantes. No ano passado o Benfica foi multado em 150 mil francos (125 mil euros) e Sporting em 110 mil francos suíços (92 mil euros)".

Francisco J. Marques anunciou ainda que o clube portista "está a estudar" a possibilidade de recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto da Suíça.