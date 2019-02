Governo abre a porta a negociações entre ADSE e privados

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta terça-feira que a ADSE vai negociar com os privados, numa altura em que alguns operadores anunciaram a saída do subsistema de saúde do Estado.



“A mensagem que o Governo quer deixar é de apoio inequívoco à negociação, ao trabalho de aproximação do conselho geral de supervisão da ADSE e as posições dos prestadores privados, sempre numa lógica de boas contas, de respeito pelas regras e respeito pela legalidade”, declarou Marta Temido.

A ministra da Saúde falava no final de uma reunião com s elementos do conselho geral e de supervisão da ADSE, a pedido deste órgão.

João Proença, o presidente do conselho geral e de supervisão da ADSE, deixa claro que há flexibilidade nas negociações, mas sem abdicar dos 38 milhões de euros de regularizações que devem ser pagos pelos operadores privados.

As negociações da ADSE com os operadores privados devem começar em breve, mas não foi indicada qualquer data.

A ministra da Saúde foi questionada pelos jornalistas sobre a greve dos enfermeiros. Marta Temido espera que retomem a normalidade nos serviços, depois de a paralisação ter sido declarada ilegal.